Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şarkıcı Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına erişim engeli getirdi. Kararda, şarkının “kamu düzeni ve aile yapısına aykırı” unsurlar taşıdığı belirtildi.

DESTİCİ: “AHLAK TERÖRİSTİ OLARAK CEZALANDIRILMALI”

Kararın ardından tartışmalar büyürken, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici çok sert ifadeler kullandı. Destici açıklamasında:

“Matiz denen bir soytarısının son şarkısı kirli propagandanın bir aracı haline getirilmiştir. Sanat kisvesi altında LGBT propagandası yapan her türlü içerik derhal engellenmeli ve bunlara aracılık eden şarkıcı, sanatçı bilmem ne hangi soytarısıyla bu soytarılar tutuklanmalı ve ahlak teröristi olarak cezalandırılmalıdır” dedi.

MABEL MATİZ’DEN YANIT: “ŞARKIM YANLIŞ YORUMLANDI”

Tepkilerin odağındaki Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şarkısının yanlış yorumlandığını dile getirdi. Matiz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.”

“METAFORLAR ÜZERİNDEN BİR AŞK HİKAYESİ ANLATIYOR”

Sanatçı, açıklamasının devamında şarkının halk edebiyatı geleneğine öykünerek yazıldığını belirterek:

“Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen.” dedi.

Şarkıda geçen “toy bebe” ifadesine de açıklık getiren Matiz, bunun “hayattan derslerini almamış ruh” anlamında kullanılan bir metafor olduğunu vurguladı.

“KAMU DÜZENİ BİR ŞARKIYLA BOZULMAZ”

Mabel Matiz, şarkıya yönelik eleştirilere ilişkin açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum.”