Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan oyuncu Ufuk Özkan, kalp ritmindeki düşüş nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Özkan’ın, karaciğer nakli beklediği ve kritik 48 saatlik bir sürecin takip edildiği bilgisi paylaşılmıştı.

İNTİHAR İDDİALARINA YANIT KARDEŞİNDEN GELDİ

Basında çıkan “intihar girişimi” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, oyuncunun kardeşi Umut Özkan bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. “Herhangi bir intihar süreci söz konusu değil. Sadece moral bozukluğu yaşadı. Heyetten çıkan red kararı psikolojisini olumsuz etkiledi. Ama abimi tanıyanlar bilir; insanların sevgisiyle ayakta duruyor ve bu günleri de atlatacak” ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Tedavi sürecinin ardından Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi. Oyuncu, hastaneden taburcu edildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaştığı fotoğrafla birlikte “Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz” notunu ekledi.

“SEVGİNİZİ İLİKLERİME KADAR HİSSETTİM”

Ufuk Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumuna dair şu ifadeleri kullandı:

“Arayan soran herkese çok teşekkür ederim. Sevginizi iliklerime kadar hissettim. Bir kez daha ne kadar çok sevenim olduğunu gördüm. Kullandığım bir ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda lekeler çıktı ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim.”

Oyuncu, detaylı açıklamanın bağlı bulunduğu TiyatroTR tarafından yapılacağını belirtirken, tüm destek mesajları için hayranlarına teşekkür etti.