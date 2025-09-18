Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizindeki indirimin ardından kredi kartı faiz oranlarına yönelik düzenlemeye gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kredi kartı işlemlerine uygulanacak azami faiz oranları 1 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olacak şekilde güncellendi.

Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranları 25 baz puan düşürüldü. Bu kapsamda:

Akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye indirildi.

Gecikme faizi oranı ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi.

Düzenleme, hem bireysel kredi kartı kullanıcılarını hem de ticari faaliyetlerde kart kullanımına dayalı işlemleri doğrudan etkileyecek.

POS KOMİSYONLARINDA KREDİ VE BANKA KARTI AYRIŞTIRILDI

Merkez Bankası, POS komisyon uygulamasında önemli bir değişikliğe gitti. Mal ve hizmet alımlarında kullanılan kartlar için üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 oranındaki POS komisyonu, kart tipine göre ayrıştırıldı:

Kredi kartları için uygulanan oran değişmedi.

Banka kartları ile yapılan işlemlerde ise azami POS komisyon oranı yüzde 1,04 olarak belirlendi.

Bununla birlikte, banka kartlarında POS komisyonu ödemek yerine blokeli çalışma tercih edilmesi halinde, azami bloke gün sayısı 40 günden 15 güne indirildi. Banka kartları için belirlenen bu oran ve süre, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba işyeri ödemelerinde de geçerli olacak. Yeni uygulama 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

TİCARİ KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI YENİDEN TANIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliğine göre, bankaların ticari kredi kullandırma süreçlerinde kapsamlı bir düzenlemeye gidildi. Tebliğe göre:

KREDİ TAHSİS VE KULLANDIRIM SÜREÇLERİ AYRILDI

Bankalar, kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerini ayrı kalemler olarak sınıflandıracak.

Dış ticaret kapsamındaki tüm gayri nakdi krediler, ticari kredi kartları ve risk teşkil edebilecek kredi limitlerine karşılık alınacak.

KREDİ TAHSİS VE KULLANDIRIM ÜCRETLERİ SINIRLANDIRILDI

Kredi tahsis ücreti , tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,20’sini geçemeyecek.

Kredi kullandırım ücreti , sadece nakdi kredilerden alınabilecek ve yüzde 1,10 ile sınırlandırılacak. Türkiye'nin milli geliri 1,4 trilyon dolara yükseldi İçeriği Görüntüle

Rotatif kredilerde bu oran, ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden yıllık olarak uygulanacak.

TİCARİ İŞLEMLERDE ÜYE İŞYERİ ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında , işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması durumunda uygulanacak azami üye işyeri ücreti , aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek.

Banka kartı ile yapılan işlemlerde bu oran yüzde 1,04 ile sınırlandırıldı.

TARIM VE BENZERİ SEKTÖRLER İÇİN AYRI KART UYGULAMASI

Bankalar ile üye işyerleri arasında yapılan özel anlaşmalarla, tarım gibi hedeflenmiş sektörlerde faizsiz ödeme erteleme süresi belirlenebilecek.

Bu süre, üye işyeri ücretine uygulanacak çarpan olarak dikkate alınacak.

AKTARIM GECİKİRSE ÜCRETLER DÜŞÜRÜLECEK

İşlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılmaması halinde, üye işyeri ücreti , aktarım süresine bağlı olarak orantılı şekilde azaltılacak .

Kredi kartı işlemlerinde aktarım süresi 40 günü, banka kartlarında ise 15 günü aşamayacak.

POS KOMİSYONU NE ANLAMA GELİYOR?

POS komisyonu, kartlı ödeme sistemlerinin işletim maliyetleri kapsamında alınan bir ücret olup, kredi kartlarında ilave fonlama maliyetleri de dikkate alınıyor. Banka kartlarıyla yapılan işlemlerde bu tür bir maliyet oluşmadığı için, yeni düzenleme bu ayrımı dikkate alarak yapıldı.