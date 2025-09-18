Ali Erbaş’ın görev süresinin tamamlanmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni atama yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, Prof. Dr. Safi Arpaguş göreve getirildi. Atama kararı, 17 Eylül 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKADEMİK VE DİNİ BİRİKİM

1967 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde doğan Safi Arpaguş, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede yüksek lisans ve doktora eğitimini tasavvuf alanında tamamladı. 2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör unvanı aldı.

MÜFTÜLÜK VE ÜNİVERSİTE GÖREVLERİ

Prof. Dr. Arpaguş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerinde bulundu. 2011–2021 yılları arasında fakültede dekan yardımcılığı yaptı. 2021 yılında İstanbul İl Müftüsü olarak atanmıştı.