Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi. Ancak 90+2. dakikada gelen beraberlik golüyle mücadele 2-2 sona erdi.

ALANYASPOR MAÇA ÖNDE BAŞLADI

dakikada Talisca topu ağlara gönderdi ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. 18. dakikada İbrahim Kaya, Alanyaspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

FENERBAHÇE PENALTI KAÇIRDI, SONRA GERİ DÖNDÜ

dakikada En-Nesyri’nin vuruşu direkten döndü. 57. dakikada Talisca’nın kullandığı penaltı vuruşunu Ertuğrul kurtardı. 73. dakikada Semedo, skoru 1-1’e getiren golü attı. Üç dakika sonra En-Nesyri, Fenerbahçe’yi 2-1 öne geçirdi.

YUSUF ÖZDEMİR SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Maçın 90+2. dakikasında Alanyaspor adına sahneye çıkan Yusuf Özdemir, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. Bu golle mücadele 2-2 tamamlandı.

FENERBAHÇE’DE DÖRT EKSİK

Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

STATÜ ENGELİYLE OYNAMAYANLAR

Statü gereği transferi ilk hafta gerçekleşmeyen isimler maç kadrosunda yer alamadı. Bu nedenle Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu karşılaşmada forma giyemedi.