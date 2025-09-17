Fed, 2025 yılının ilk faiz indirimi kararını alarak politika faizini 25 baz puan düşürdü. Böylece faiz oranı yüzde 4,00–4,25 aralığına çekildi. Önceki beş toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmemişti. Kurum, yılın kalanında kademeli indirimlere devam edileceğini bildirdi.

KARARIN GEREKÇESİ: İŞSİZLİK VE BÜYÜME RİSKİ

Faiz indirimi, istihdam piyasasındaki zayıflama ve ekonomik büyümedeki yavaşlama gerekçesiyle alındı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan üyelerin büyük çoğunluğu kararı destekledi.

STEPHEN MIRAN'DAN MUHALEFET

Kararın alındığı toplantıya ilk kez katılan yeni Fed Guvernörü Stephen Miran, daha agresif bir adım gerektiğini savundu. Eski Hazine Bakanlığı kıdemli danışmanı olan Miran, 0,50 puanlık bir indirimin daha uygun olacağını belirtti.

YILIN KALANINDA İKİ İNDİRİM DAHA PLANLANIYOR

Fed, yılın geri kalan iki toplantısında 0,25’er puanlık iki faiz indirimi daha öngörüyor. Bu yaklaşım, ticaret politikalarının enflasyonu kalıcı biçimde artırma etkisine ilişkin kaygıların azaldığını, büyüme ve işsizlik risklerinin daha öncelikli hale geldiğini ortaya koydu.

EKONOMİK TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Yeni açıklanan ekonomik tahminlere göre, enflasyonun 2024 sonunda yüzde 3 olacağı, işsizlik oranının yüzde 4,5 düzeyinde kalacağı ve ekonomik büyümenin yüzde 1,6’ya yükseleceği tahmin edildi.

POWELL BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi kararının ardından basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda alınan kararlara ve ekonomik öngörülere ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

TRUMP’IN ATAMALARI DESTEK VERDİ

Trump’ın daha önce görevden almak istediği Lisa Cook, karara destek verdi. Christopher Waller ve Michelle Bowman da faiz indirimi yönünde oy kullandı. Stephen Miran ise daha sert bir indirimi savunarak muhalif kaldı.

2025'TEKİ İLK İNDİRİM

Fed, 2022–2023 döneminde yüksek enflasyonla mücadele amacıyla faizleri hızlı şekilde artırmış, ardından 2023 sonunda faizleri sabit tutmuştu. 2024 yazında da faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen Fed, 2025'teki ilk indirimi gerçekleştirmiş oldu.