Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Soruşturma çerçevesinde 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN OPERASYON ÖNCESİ BASKI İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya operasyon öncesinde AK Parti tarafından baskı yapıldığını iddia etti. Özel, Belediye Başkanı’na partiden geçmesi yönünde teklif sunulduğunu ileri sürdü.

ABDULLAH ÖZDEMİR: "BU İDDİALAR ŞİDDETLE REDDEDİLİYOR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Özel’in açıklamalarına tepki gösterdi. Özdemir, Özel’in ortaya attığı iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek ‘Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim.’ iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum."

SUÇ DUYURUSU ÇAĞRISI

Abdullah Özdemir, açıklamasının devamında, Özgür Özel’in daha önce de Manavgat ile ilgili iddialarda bulunduğunu hatırlatarak, elinde belge olmadığını ifade etti. Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Özgür Özel’i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için ‘32 saatlik video kaydı var.’ diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır.”