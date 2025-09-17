İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etmiş, Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Bu karar doğrultusunda Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanmıştı. Mahkeme kararının ardından polis eşliğinde il binasına giren Tekin, Sarıyer’deki eski il binasında Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

“CHP’Yİ KULLANMAK İSTİYORLAR”

Göreve başlamasının ardından farklı kesimlerden tepki aldığını belirten Tekin, parti içinde dışlanmaya çalışıldığını öne sürdü. FETÖ’nün “uyuyan hücreleri”nin CHP’ye sızdığını iddia eden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla önce CHP’yi iktidara karşı kullanıyorlar, sonra da yok etmeye çalışacaklardır. Mevcut yönetim bu tabloyu görmek istemiyor.”

“BIRAKIN YARGI İŞİNİ YAPSIN”

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili konuşan Tekin, yargı sürecine saygı duyulması gerektiğini vurguladı:

“Elbette çürük elmalar olacaktır ama onları ayıklamak parti yönetiminin görevidir. Kim yolsuzluk yapmışsa önce parti karşısında durmalıdır. Ben kimseyi suçlu ya da suçsuz ilan etmiyorum. İşleyen bir yargı süreci var, hepimiz buna uymalıyız.”

Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiye dair yolsuzluk davası açılmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Çünkü dürüstlük hakimdi. Bugün ise partiyi sürekli mahkeme koridorlarına taşıyorlar.”

“SİYASİ TARTIŞMANIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ”

Mahkemenin verdiği görev doğrultusunda çalıştıklarını söyleyen Tekin, kurum kararlarının bağlayıcı olduğunu dile getirdi:

“Unutulmamalı ki mahkeme kararlarının herkesi memnun etme zorunluluğu yoktur. Beğensen de beğenmesen de uymak zorundasın. Biz parti içi kavgaların parçası olmayacağız.”

“PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEYEMEZ HALE GELDİK”

Parti içindeki maddi sıkıntılara da değinen Tekin, Genel Merkez’in Sarıyer’deki il binasına ödenek göndermediğini belirtti: