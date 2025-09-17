TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin açılışında yaptığı konuşmada dünyadaki adalet krizine değindi. Bayraktar, “Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve ahlakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz” dedi.

“GAZZE’DE MODERN ÇAĞIN SOYKIRIMI YAŞANIYOR”

Konuşmasında Gazze’ye vurgu yapan Bayraktar, “Gözlerimizin önünde modern çağın soykırımı yaşanıyor. Gazze’de çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa orada artık ahlaki ve hukuki hiçbir sınır kalmamıştır” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DAVAMIZ TEKNOLOJİYİ VİCDANLA BİRLEŞTİRMEK”

Milli Teknoloji Hamlesi’nin sadece teknik gelişmelerden ibaret olmadığını vurgulayan Bayraktar, “Milli teknoloji hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız teknolojiyi vicdanla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır” dedi.

“TEKNOFEST KUŞAĞI VİCDANLARI DA AYDINLATMAK ZORUNDA”

Festivalin gençlere yüklediği misyonu hatırlatan Bayraktar, “TEKNOFEST kuşağı sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak, insanların onurunu koruyacak teknolojileri geliştirmek zorundadır. Tüm kalbimle inanıyorum ki medeniyetimizin bize emrettiği adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde er ya da geç iyilik muhakkak kazanacak” diye konuştu.