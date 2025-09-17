GENAR Araştırma’nın yayımladığı son anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 33,9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. CHP ise yüzde 32,2 oy oranıyla ikinci oldu. İki parti arasındaki fark yaklaşık 1,7 puan olarak kaydedildi.

GENAR Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, sonuçları sosyal medya hesabından paylaşarak, “Birinci parti pozisyonu değişmedi” açıklamasında bulundu.

DEM PARTİ, MHP VE İYİ PARTİ’NİN SONUÇLARI

Ankette üçüncü sırada DEM Parti yer aldı. DEM Parti’nin oy oranı %9,9 oldu. MHP yüzde 8,5, İYİ Parti ise yüzde 5,2 seviyesinde kaldı.

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI

Zafer Partisi: %3,6

Yeniden Refah Partisi: %2,2

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,3

Saadet Partisi: %1,0

Anahtar Parti: %0,9

BBP: %0,6

Diğer: %0,7

ERKEN SEÇİM VE BİRİNCİ PARTİ POLEMİĞİ

Anket sonuçlarının, erken seçim tartışmaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki “birinci parti” polemiğinin sürdüğü dönemde açıklanması dikkat çekti.