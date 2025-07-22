Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu Basketbol Gelişim Merkezi’nde ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, Türk basketbolunun ekonomik gelişimi, sürdürülebilirliği ve gençlere yönelik projeler gündeme geldi.

FORMAYLA ANILIK SERAMİK TOP HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Hidayet Türkoğlu, Murat Ülker’e Türkiye Milli Basketbol Takımı forması ile seramikten üretilmiş basketbol topu hediye etti. Bu anı simgeleyen hediyeler, Türk basketboluna verilen desteğin sembolü olarak takdim edildi.

“GENÇLERİMİZE SPOR AHLAKI AŞILANACAK”

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Murat Ülker, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekten çok mutlu oldum gördüklerimden. Burada gençlerimize spor ahlakını aşılamak ve basketbolu sevdirmek için çok imkanlar var. Başarılar diliyorum.”