Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim alanındaki öğrencilerin ailelerini hedef alan dolandırıcılık girişimleri nedeniyle bir uyarı yayımladı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı kişilerin Bakanlık adına aradıklarını iddia ederek, çeşitli gerekçelerle öğrencilerin evlerine gitmek istediklerinin bildirildiği ifade edildi.

“BÖYLE BİR UYGULAMAMIZ YOK”

Bakanlık açıklamasında, gelen şikayetlerin ardından harekete geçildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde genel müdürlüğümüz adına aradıklarını söyleyerek öğrencilerimizin evlerine gelmek, yaşadığı, ders çalıştığı ortamı görmek, tablet, televizyon, bilgisayar gibi cihazlarını kontrol etmek gibi taleplerde bulunan kişiler olduğu yönünde şikayetler alınmaktadır.”

Açıklamanın devamında, Bakanlık tarafından böyle bir uygulamanın olmadığının altı çizildi:

“Kamuoyunun bilmesini isteriz ki genel müdürlüğümüzün böyle bir uygulaması yoktur. Bu şekilde bir talepte bulunulması da söz konusu değildir.”

KİŞİSEL BİLGİLER PAYLAŞILMAMALI

MEB, velilere yapılan bu tür aramaların ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek, kişisel bilgilerin paylaşılmaması yönünde uyarıda bulundu:

“Bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi, adres, kimlik, okul numarası gibi bilgilerin arayanlarla paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir.”

EMNİYET BİRİMLERİYLE İRTİBATA GEÇİN

Açıklamada, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların emniyet birimleriyle irtibata geçmeleri gerektiği vurgulandı:

“Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde emniyet birimleri ile iletişime geçmeleri önerilmektedir.”

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili denetim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü de açıkladı.