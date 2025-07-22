Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Hacılar Mahallesi'nde 20 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin dün Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramasıyla birlikte yangına müdahale hava araçlarıyla ve karadan devam etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden havadan destekle sürdürüldü.

D-650 KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının yayılması nedeniyle Osmaneli bölgesinde D-650 Karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Trafik kontrollü şekilde Pamukova eski yolundan sağlandı. Yol kenarında bulunan bir köfteci işletmesi ve bir akaryakıt istasyonu da tedbir amacıyla boşaltıldı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

6 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın sebebiyle Sakarya ve Bilecik illerinde toplam 6 köy boşaltıldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangının yayılma tehlikesine karşı boşaltılan köyleri ziyaret etti. Ekiplerden bilgi alan Vali Sözer, yangının enerjisinin azaltıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok ciddi bir ekibimiz var. Ekibimiz sabaha kadar çalışacak. Gördüğünüz gibi burası Kazancı köyümüz, iç kesimlerinde yangın ihtimaline karşı burada önleme çalışmaları devam ediyor. Aynı şekilde Borcak köyünde de tedbirlerimizi aldık. Şu an ilk etabıyla enerjisini düşürdük ama kontrol altında diyemeyiz. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık ama herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor."

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Vali Sözer, yangınla mücadeleye vatandaşların da katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Traktörünü alan, su tankeri alan koştu geldi. 'Sayın Valim ne yapabiliriz?' diye sahada yer aldılar. Bu iş birliği, bu dayanışma söndürme çalışmalarımıza cesaret verdi. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

ALEVLER HORTUM OLUŞTURDU

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yangına ilişkin çarpıcı bir görüntü paylaştı. Görüntüde alevlerin dönerek gökyüzüne yükseldiği, adeta bir “yangın hortumu” oluşturduğu anlar yer aldı. Karacabey, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç acıkmayan, yorulmayan, dinlenmeyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Kahramanlarımızın ise bu düşmana karşı en büyük motivasyonu yeşil vatana olan sevdaları. Sizlerin yürekten desteği, kahramanlarımızın ise cesareti ile bu düşmanı alt edecek, birlikte başaracağız."

95 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Yangının sıçradığı Gölpazarı kara yolu Dikenliboğaz mevkisinde bir çiftliğin samanlık kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çiftliğin ahır kısmına da yayıldı. Yangında ahırda bulunan 95 küçükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da traktörler ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının ne zaman kontrol altına alınacağı henüz bilinmezken, bölgede hem karadan hem de havadan müdahaleler aralıksız sürdürülüyor.