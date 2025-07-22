Malatya programı kapsamında kentteki çalışmaları yerinde denetleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında yetkililerden bilgi aldı. Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantının ardından şehri dolaşarak çeşitli inşaat alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı gibi alanlarda yürütülen çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Müteahhitleri yanına çağırarak bilgi alan Bakan Kurum, iki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenince, bu sayının yeterli olmadığını vurguladı. Kurum, şu açıklamalarda bulundu:

“Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vs. bitecek.”

“TOPLANTI YAPMAYIN, İŞ YAPIN”

Bakan Kurum, müteahhitlerden birinin “Farkındayız bakanım, her gün de toplantı yapıyoruz” şeklindeki sözlerine de sert yanıt verdi. Kurum, “Toplantı yapmayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak, gündüz de” ifadelerini kullandı.

VALİLİK BİNASI HİZMETE GİRİYOR

Bakan Kurum, ayrıca yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete açılması planlanan yeni Malatya Valiliği binasını da inceledi. Binanın çevre düzenlemesinin hızla tamamlanması için talimat verdi. Kurum’un ziyareti sırasında şehir merkezindeki birçok noktada çalışmaları hızlandırma çağrısı yaptığı gözlendi.