Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Papara ortaklığı bulunan Ekotürk televizyon kanalına el koydu. Dünya Gazetesi’nin aktardığına göre, kanala kısa sürede kayyum atanması planlanıyor.

PAPARA SORUŞTURMASI VE KANAL İLİŞKİSİ

Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı, Ekotürk Yönetim Kurulu’nda yer alıyordu. Yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Karslı’nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

8 ŞİRKETE EL KONULDU

Karslı’ya örgüt lideri suçlaması yöneltilirken, kendisine ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilere ait 8 şirkete el konulmuş ve yönetimlerine kayyum atanmıştı.

ÇALIŞANLAR İŞTEN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz hafta aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verildi. Dün şirketin bilgisayarlarına el koyarak yedekleme işlemlerini tamamlayan TMSF’nin, bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldiği öğrenildi. Sabah saatlerinde yetkililer, kurum çalışanlarına kanala el konulduğunu sözlü olarak bildirdi.