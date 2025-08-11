Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir bina yıkıldı. Enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yıkılan binaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, incelemeler için inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini ifade etti.

KAROT ÖRNEKLERİ ALINDI

Tunç, binadan karot örnekleri alındığını belirterek, hazırlanan ilk bilirkişi ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın müteahhidi ve bina sahibinin gözaltına alındığını bildirdi. “Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir” dedi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SINDIRGI

Balıkesir’deki deprem, özellikle Sındırgı ilçesinde hissedildi. Yıkılan binanın enkazında yapılan arama çalışmalarında bir vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.