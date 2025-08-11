MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılara yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

ŞİDDETİN BOYUTLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, bölgede yaşanan şiddetin kabul edilemeyecek seviyelere geldiğini vurguladı. Açıklamasında, “İsrail’in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır” sözlerine yer verdi.

BARIŞ UMUDUNUN HEDEF ALINDIĞINI BELİRTTİ

Bahçeli, İsrail’in saldırılarının yalnızca Gazze halkına değil, bölgedeki barış umutlarına da darbe vurduğunu ifade etti.