Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, bazı medya dedikodu sitelerinde çıkan haberler üzerine bir açıklama yayımladı. Tekdağ, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında ortaya atılan görevden alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tekdağ, "Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız tam güvenimizi haiz olarak Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Kendisinin görevden alınacağına yönelik sözde dedikodular asılsız ve karalama amaçlı asparagas uydurmalardır" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Yönetim olarak bu tür dedikodulara itibar edilmemesi için tüm çalışanların bilgilendirildiğini aktaran Tekdağ, söz konusu iddiaların çalışanlar arasında huzursuzluk yaratma amacını taşıdığını vurguladı.

Tekdağ, "Bu uydurma dedikodulara itibar edilmemesi açısından tüm çalışma arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz" dedi.

HUKUKİ İŞLEM UYARISI

Açıklamada, dedikodu yayanlar hakkında yasal işlemler başlatılacağı da duyuruldu. Tekdağ, "Çalışma arkadaşları ve yöneticileri hakkında asılsız ve itibar kırıcı, çalışma huzurunu bozucu nitelikte dedikodu yayanlar hakkında iş kanununun amir hükümleri uyarınca tazminatsız işten çıkarma tasarrufu dahil gerekli işlemler takip edilecektir" ifadesine yer verdi.

Tekdağ'ın açıklamasının tam metni şöyle:

Bugün çeşitli medya dedikodu sitelerinde Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak tamamen uydurma bir karalama yazının yayımlanması sebebiyle açıklama yapma gereği duyulmuştur:

Mehmet Akif Ersoy arkadaşımız tam güvenimizi haiz olarak Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürmektedir. Kendisinin görevden alınacağına yönelik sözde dedikodular asılsız ve karalama amaçlı asparagas uydurmalardır. Bu uydurma dedikodulara itibar edilmemesi açısından tüm çalışma arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz.

Diğer taraftan, çalışma arkadaşları ve yöneticileri hakkında asılsız ve itibar kırıcı çalışma huzurunu bozucu nitelikte dedikodu yayanlar ve bu amaçla karalama sitelerine dedikodu sızdıranlar hakkında iş kanununun ve iş sözleşmelerinin amir hükümleri uyarınca tazminatsız işten çıkarma tasarrufu dahil gerekli işlemlerin takip ve ifa edileceği hususunda İnsan Kaynakları Birimlerine talimat verildiğini de hatırlatmak isteriz.

Bu tip çalışma huzurunu bozacak nitelikte dedikodu ve iftiralara itibar edilmemesini rica eder iyi çalışmalar dilerim.