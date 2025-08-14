Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) yeni hizmet binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, iş dünyasının finansmana erişim sorunlarına dikkat çekti.

Düzce'nin kamu, özel sektör ve yerel yönetimler arasındaki güçlü koordinasyonla örnek bir kent olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu birlikteliğin Türkiye'deki gelişmiş şehirlerde ortak bir özellik olduğunu ifade etti.

NEFES KREDİSİ'NE YOĞUN TALEP

Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz ay Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı izniyle hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasına ilişkin olarak, “Yaklaşık bize verilen miktar 30 milyar liraydı. Neredeyse 1 haftada bu bitti. Düzce'den de 145 firmamız bundan faydalandı.” dedi.

TOBB Başkanı, söz konusu kredinin yoğun talep gördüğünü ve yeni kaynak talebi için harekete geçeceklerini belirterek, “İlave limiti de inşallah yarın isteyeceğiz. Bunu da üyelerimizin kullanması için devreye alacağız.” açıklamasında bulundu.

MERKEZ BANKASI BAŞKANIYLA GÖRÜŞME

TOBB Başkanı, yarın TCMB Başkanı Fatih Karahan ile İstanbul’da bir araya geleceklerini belirterek, görüşmenin ana gündeminin kredi limitleri ve ticari kredi kartlarına ilişkin yaşanan sıkıntılar olacağını kaydetti.

“DÜZCE, AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET SUNUYOR”

Hisarcıklıoğlu, DTSO’nun hizmet kalitesine de vurgu yaparak, “Düzce Ticaret ve Sanayi Odamızın almış olduğu yıldız, beş yıldızdır. Yani Paris, Berlin, Londra ticaret ve sanayi odaları hangi standartta hizmet veriyorsa Düzce’deki odamız da aynı standartta hizmet veriyor.” ifadesini kullandı.

VALİ VE BAŞKAN’DAN EKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentin Türkiye'nin en genç vilayeti olduğunu hatırlatarak, gelişmişlik endeksinde ilk 20’de yer aldığını ve 2 milyar 211 milyon dolar ihracat rakamına ulaşıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, inşa edilecek hizmet binasının bir bloğunun iş merkezi olarak değerlendirileceğini ve bunun şehir ekonomisine katkı sağlayacağını aktardı.

HİZMET BİNASI 2026’DA TAMAMLANACAK

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, hizmet binasının 2026 yılı Haziran ayında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Konuşmaların ardından DTSO’nun yeni hizmet binasının temeli dualarla atıldı.