dakikada Tottenham öne geçti. Kaleci Vicario’nun uzun pası sonrası gelişen atakta Romero’nun kafa vuruşu karambole neden oldu. Palhinha’nın şutu direğe çarpıp Van de Ven’in önünde kaldı. Hollandalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.