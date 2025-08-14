UEFA Süper Kupa finali, İtalya’nın Udine kentindeki Friuli Stadı’nda oynandı. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Tottenham karşı karşıya geldi.
İLK YARI TOTTENHAM’IN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ
-
dakikada Tottenham öne geçti. Kaleci Vicario’nun uzun pası sonrası gelişen atakta Romero’nun kafa vuruşu karambole neden oldu. Palhinha’nın şutu direğe çarpıp Van de Ven’in önünde kaldı. Hollandalı oyuncu topu ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
ROMERO FARKI AÇTI
-
dakikada İngiliz ekibi, duran top organizasyonuyla ikinci golü buldu. Porro’nun ortasına arka direkte Romero kafa vuruşuyla skoru 0-2 yaptı.
PSG’DEN GERİ DÖNÜŞ
-
dakikada Vitinha’nın pasında ceza sahası dışından sert vuran Lee, farkı bire indirdi: 1-2. Mücadelenin 90+4. dakikasında Dembele’nin ortasına yükselen Ramos, kafa vuruşuyla skoru eşitledi: 2-2.
KUPA PENALTILARLA GELDİ
Penaltı atışlarında PSG’de Ramos, Dembele, Lee ve Mendes isabet sağladı, Vitinha kaçırdı. Tottenham’da Solanke, Bentancur ve Porro gol atarken, Van de Ven ve Tel penaltıdan yararlanamadı.
4-3’lük penaltı üstünlüğüyle PSG, tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa’yı kazandı.
UEFA’DAN MESAJ
Karşılaşma öncesindeki seremonide UEFA, “Çocukları ve sivilleri öldürmeyi bırakın” yazılı pankarta yer verdi.