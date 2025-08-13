Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında, "CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği hakaret içeren sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Haddi aşan ve saygı sınırları dışındaki bu sözler, 86 milyon vatandaşımızı temsil eden iradeye yöneltilmiş açık bir saldırıdır. Siyaset, edep ve ahlak sınırları içinde yapılır. CHP Genel Başkanının kullandığı bu yakışıksız dil, artık sadece bir üslup sorunu olmaktan çıkmış; siyasi nezaketi aşan bir hal almıştır. Karalama ve iftira siyaseti yapanlara milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla geçit vermeyecektir." dedi.

CHP lideri Özgür Özel'in bugün Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu üzerinden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri AK Parti cephesinden tepkiyle karşılandı.

ÇELİK: MİLLETİMİZ BU SAYGISIZLIĞI YAPANI AFFETMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük seviyesiz sözlerini şiddetle kınıyoruz. Özgür Özel’in yaptığı siyaset değildir. Siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir. Özgür Özel partisinin içine düştüğü durum karşısında aciz bir savrulma içindedir. Bu nedenle her gün siyasi saldırganlık ve yalan siyaseti üretmektedir. Bu seviye yoksunu siyasete tüm siyasi gücümüzle cevap vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın hukukunun korunması bizim siyasetimizin en temel değerlerindendir. Hiçbir saldırıya ve yalan siyasetine geçit vermeyiz. Cumhurbaşkanımızla ilgili konuşmalarda siyaset adabına uygun hareket edilmesi gerekir. Buna uygun davranmayanlara siyaset zemininde haddini bildirmekten asla geri durmayız” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN, CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala,sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Ala, şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği ölçüsüz, yakışıksız ve çirkin sözlerini şiddetle kınıyorum. Siyaset, sorumlulukla yapılmalıdır. Hele bir partinin genel başkanı, ana muhalefetin lideriyseniz her cümleniz devlet adabına uygun olmalıdır. Siyasette zaman zaman sert tartışmalar olur, eleştiri de olur. Ancak devlet adabı, öfkeye teslim olmadan konuşabilmeyi gerektirir. Devlet geleneğini bilen, milletin değerlerine saygı duyan bir siyasetçinin, kişisel saldırılara varan ifadelerden uzak durması gerekir.

Özgür Özel'in diline yansıyan öfke, muhalefet etme tarzı olamaz, daha ziyade siyaseti kişiselleştirdiğinin göstergesidir. Kendisine, hakaretle değil, vizyonla, projeyle ve sağduyuyla konuşmasını ve bu tür çirkin eylemlerini derhal sonlandırmasını tavsiye ediyorum. Bu kritik dönemde Türkiye'nin ihtiyacı, kavgadan beslenen siyasetçiler değil, ortak aklı büyüten, milleti birleştiren liderlerdir. Unutulmamalıdır ki bu millet, kimin gerçekten kendisi için konuştuğunu çok iyi bilir."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN SERT TEPKİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Siyaset, her şeyden önce seviye ve üslup işidir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren ifadelerini şiddetle kınıyorum. Kendi iç siyasi çelişkilerini ve çekişmelerini böylesine yakışıksız bir dil ile kamuoyuna yansıtmak, siyasî nezaket ve etik açısından asla kabul edilemez.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BÜYÜKGÜMÜŞ'TEN, CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüşsosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vesayet altında oturduğu koltuğu bile şaibeli bir kurultaya dayanan, lafa gelince 'ahlaki üstünlük bizde' diyerek mangalda kül bırakmayan ama gerçekte AK Parti seçmenine hakaret eden birini dahi protokolde başköşeye oturtup alkışlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 'siyasi vasisiyle' görüşmesinden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadesi gerçek ahlak seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkanı şunu bilsin ki Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatan bu pespayelik, sahibini yerin dibine gömer. Ağzını toplamakta aciz kalan, nezaketten nasibini almamış, edepsizliği siyaset zanneden bu üslup, hem siyaseten hem de ahlaken çöküşün ilanıdır. Milletimiz, bu saygısızlığı yapanı affetmez, tarih ise adını sadece reziller listesinde anarak hatırlar." dedi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen seviyesiz hitaplar, o makamı oraya getiren millet iradesine dönük bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya platformu Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen seviyesiz hitaplar, o makamı oraya getiren millet iradesine dönük bir saygısızlıktır. Bir parti koltuğunu işgal edebilirsin, protokollerde öne oturabilirsin ama devlet terbiyesini, millet iradesine saygıyı ve siyasi ahlakı satın alamazsın. Siyasi seviye, üslup ve nezaket testinden sınıfta kalan bu yaklaşım, CHP'nin neden yıllardır milletin gönlünde yer edinemediğinin de küçük bir özeti gibidir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra "Sayın Erdoğan’a açıkça söylüyorum. Bu vakitten sonra gerçekten insanın yastığa başını koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya, bu vakitten sonra nasıl yastığa başını koyup da, 'Namusluyum, insanım, ben uyumaya hazırım' falan diyebilirsin? Nasıl, 'İç huzurum var' diyebilirsin?" demişti.