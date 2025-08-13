Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking’i konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden turuncu lacivertliler, toplam skorda üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi.

MAÇTAKİ GOLLER

Konuk ekip Viking, 34. dakikada Onur Bulut’un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Davie Selke, 40. dakikada kaydettiği golle skoru eşitledi. Bu gol aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa kupalarındaki 100. golü oldu.

PLAY-OFF'TA RAKİP BELLİ OLUYOR

Başakşehir’in play-off turundaki rakibi, Universitatea Craiova (Romanya) ile Spartak Trnava (Slovakya) arasındaki eşleşmeden çıkacak. Rumen ekibi ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Rövanş karşılaşması yarın oynanacak.

Play-off maçları 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.