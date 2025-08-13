Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul ve Ankara’daki okul servis işletmeleri, ücret artış taleplerini açıkladı. Ankara’da servisçiler, yılbaşında zam yapılmadığı gerekçesiyle yüzde 50 artış talep ederken, İstanbul’da oran yüzde 35 olarak belirlendi.
YENİ ÜCRETLER NASIL OLACAK?
Ankara’da 0-3 kilometrelik mesafe için yıllık ücretin 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya, 3-6 kilometre mesafe için ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselmesi isteniyor.
AİLELERDEN YÜKSEK FİYAT TEPKİSİ
Veliler, okul tercihlerinde mesafeyi dikkate almalarına rağmen servis ücretlerindeki talep edilen artışın yüksek olduğunu dile getiriyor.
SERVİSÇİLERİN GEREKÇESİ
Servis aracı sahipleri, geçim sıkıntısı yaşadıklarını, borç taksitlerini ödeyemediklerini ve zammın gerekli olduğunu belirtiyor. Servisçiler, kendilerinin de çocuklarını okula gönderdiklerini, bu nedenle aynı maliyet döngüsünde bulunduklarını ifade etti.
SON KARAR BELEDİYELERDE
Zam oranlarına ilişkin nihai kararın belediye meclisleri tarafından verileceği bildirildi.
SON BİR YILLIK AKARYAKIT FİYAT DEĞİŞİMİ
Kurşunsuz benzin fiyatı Eylül 2024’te 41–43 TL civarındayken, Nisan 2025’te 45–47 TL’ye, Haziran 2025’te 48–51 TL aralığına çıktı. Ağustos 2025 itibarıyla 51,4 TL seviyesinde.
Motorin Eylül 2024’te yaklaşık 41–43 TL iken, Nisan 2025’te 44–47 TL, Haziran 2025’te 48–54 TL arasında değişti. Ağustos 2025’te 52 TL civarı.
Gaz yağı 2024 sonbaharında 32–34 TL iken, 2025 yazında 38–43 TL seviyesine yükseldi. Ağustos 2025’te 39,27 TL.
Kalorifer yakıtı Eylül 2024’te 28–30 TL iken, 2025 yazında 33–37 TL aralığında. Ağustos 2025’te 34,47 TL.
Fuel oil Eylül 2024’te 25–28 TL civarındaydı; Ağustos 2025’te 31,27 TL.
Yüksek kükürtlü fuel oil 2024’te 20–24 TL bandındayken, 2025 yazında 27–29 TL seviyesinde.
Tüpgaz (TPgaz) fiyatları yıl boyunca görece stabil kaldı; 25–28 TL aralığında seyretti.