Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul ve Ankara’daki okul servis işletmeleri, ücret artış taleplerini açıkladı. Ankara’da servisçiler, yılbaşında zam yapılmadığı gerekçesiyle yüzde 50 artış talep ederken, İstanbul’da oran yüzde 35 olarak belirlendi.

YENİ ÜCRETLER NASIL OLACAK?

Ankara’da 0-3 kilometrelik mesafe için yıllık ücretin 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya, 3-6 kilometre mesafe için ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya yükselmesi isteniyor.

AİLELERDEN YÜKSEK FİYAT TEPKİSİ

Veliler, okul tercihlerinde mesafeyi dikkate almalarına rağmen servis ücretlerindeki talep edilen artışın yüksek olduğunu dile getiriyor.

SERVİSÇİLERİN GEREKÇESİ

Servis aracı sahipleri, geçim sıkıntısı yaşadıklarını, borç taksitlerini ödeyemediklerini ve zammın gerekli olduğunu belirtiyor. Servisçiler, kendilerinin de çocuklarını okula gönderdiklerini, bu nedenle aynı maliyet döngüsünde bulunduklarını ifade etti.

SON KARAR BELEDİYELERDE

Zam oranlarına ilişkin nihai kararın belediye meclisleri tarafından verileceği bildirildi.

