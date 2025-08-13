2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 1 Ağustos’ta başladı. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılan tercihler bugün, 13 Ağustos saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Henüz tercih yapmayan adaylar, işlemlerini gün bitimine kadar tamamlayabilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

Adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini oluşturabiliyor. Üniversite yerleştirme sürecinde, adayların sınavdan aldıkları puanlar, başarı sıralamaları ve tercih sıraları belirleyici olacak.

24 TERCİH HAKKI

Üniversite adaylarının toplam 24 tercih hakkı bulunuyor. Tercihler tamamlandıktan sonra, ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme işlemleri sonucunda üniversite kayıt dönemi başlayacak.

KAYIT TARİHLERİ VE SONUÇ SORGULAMA

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kazanan adaylar, belirlenen tarihler arasında e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. E-kayıt yaptıramayanlar, üniversitelere şahsen başvurabilecek. ÖSYM, tercih sonuçlarının açıklanma tarihi için resmi duyuru yapmadı. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.