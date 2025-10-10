Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, CNBC-e yayınına katılarak 2026 yılı asgari ücret tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, asgari ücretin belirlenmesinde temel alınması gereken unsurların başında gerçekleşmiş enflasyonun geldiğini vurguladı.

"Asgari ücrette gerçekleşmiş enflasyonun dikkate alınması önemli olacaktır" diyen Özdemir, bu temel üzerine ülke büyüme oranının da eklenmesi gerektiğini söyledi.

FİNANSMANA ULAŞIMDA SORUN VAR

Özdemir, piyasada işletmelerin finansmana erişimde ciddi sıkıntı yaşadığını belirterek, "Paraya ulaşımla ilgili çok ciddi problemler var" ifadesini kullandı. Faiz indirimlerinin piyasalara yeterince yansımadığını kaydeden Özdemir, bankacılık sektöründeki durumun reel sektörü zorladığını aktardı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ: 100-150 BAZ PUAN

MÜSİAD Başkanı, Merkez Bankası’nın bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısından 100 ila 150 baz puan aralığında bir faiz indirimi beklediklerini açıkladı. Özdemir, indirimin ekonomik büyümeye katkı sağlaması için bankalar aracılığıyla reel sektöre yansıtılması gerektiğine dikkat çekti.