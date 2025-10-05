Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ünlü iş insanı Murat Ülker, Silk Routo Classic 2025 etkinliği kapsamında Erzincan ile Malatya arasındaki etapta düzenlenen klasik otomobil konvoyuna eşlik etti. Etkinlik boyunca Anadolu’nun farklı noktalarında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.

TARİHİ İPEK YOLU'NDAKİ ROTA

Yolculuk süresince Anadolu’nun doğal güzelliklerini deneyimleyen Ülker, bu özel rotaya dair düşüncelerini takipçileriyle paylaştı. Klasik araçlarla yapılan turda Anadolu’nun şehirleri, kasabaları ve doğal alanları ziyaret edildi.

"MİSAFİRPERVER İNSANLARIMIZLA BULUŞMAK KEYİFLİYDİ"

Etkinlikle ilgili izlenimlerini aktaran Murat Ülker, şu ifadeleri kullandı: “Tarihi İpek Yolu’nun bu özel rotasında, Anadolu’nun doğal güzellikleri eşliğinde yol almak ve misafirperver insanlarımızla bir araya gelmek gerçekten keyifliydi. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim.”