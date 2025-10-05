Avustralya’nın Sydney kentinde bu yıl “Sürdürülebilir Uzay: Dirençli Dünya” temasıyla düzenlenen 76. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2025), 99 ülkeden 7 bin 400 delegenin katılımıyla sona erdi. Kapanışta, 2026’daki kongrenin ev sahipliği Türkiye’ye devredildi.

PROTOKOL İMZASI VE TANITIM VİDEOSU

Kongrenin son gününde, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA) arasında 2026 Uluslararası Uzay Kongresi’nin Antalya’da yapılması için ev sahipliği protokolü imzalandı. Devir teslimin ardından, Türkiye’nin uzay vizyonunu ve organizasyona dair hazırlıkları içeren tanıtım videosu katılımcılara sunuldu.

TUA BAŞKANI KIRAÇ: “GURUR VE KARARLILIKLA KABUL EDİYORUZ”

Törende konuşan TUA Başkanı Yusuf Kıraç, “Bu sorumluluğu gurur ve kararlılıkla kabul ediyoruz. Önümüzde zorlu bir görev var ancak bunu küresel uzay topluluğuna hizmet etmek ve yüksek standartlar belirlemek için bir fırsat olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

GEZERAVCI TÖRENDE YER ALDI

Bayrak teslim törenine Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da katıldı. Katılımcılar, “Halk Günü” etkinliğinde fuaye alanında sergilenen uzay temalı çalışmaları inceleme fırsatı buldu.

KIRAÇ, IAF BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİ

Sydney’deki kongrede Yusuf Kıraç, Uluslararası Uzay Federasyonu başkan yardımcılığı görevine seçildi.