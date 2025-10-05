Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Finlandiya'nın Lathi kentinde düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail ile karşılaştı. Karşılaşmayı 10-3 kazanan milliler, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sonuçla Kadın Golbol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna üst üste ikinci kez, toplamda ise dördüncü kez ulaştı.

ALTUNOLUK'TAN GOL REKORU

Turnuvada 52 gol atan takım kaptanı Sevda Altunoluk, "gol kraliçesi" unvanını aldı. Altunoluk, turnuva boyunca sergilediği performansla takımın en skorer ismi oldu.

PARİS'TE DE ZİRVE TÜRKİYE'NİN

Kadın Golbol Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da finalde İsrail ile karşılaşmış ve üst üste üçüncü kez altın madalya elde etmişti.

ERKEKLERDEN DE ŞAMPİYONLUK

Erkek Golbol Milli Takımı ise aynı turnuvada finalde Ukrayna ile mücadele etti. Rakibini 4-3 mağlup eden milliler, 2015 yılından sonra ikinci kez Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

ÇİFTE KUPA GURURU

Türkiye, 2025 IBSA Avrupa Şampiyonası’nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyon olarak çifte zafer elde etti. Milli takımlar daha önce 2015 yılında da aynı başarıyı göstermişti.