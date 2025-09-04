Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 5 kuruş zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte İstanbul’da ortalama 52 lira 21 kuruşa satılan motorinin litresi 54 lira 26 kuruşa yükseldi. Güncellenen fiyatlar gece saatlerinde akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıtıldı.

BENZİN FİYATLARI DEĞİŞMEDİ

Motorin fiyatlarındaki artışa rağmen, benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı. İstanbul’da benzin 52 lira 91 kuruş, Ankara’da 53 lira 68 kuruş, İzmir’de ise 54 liradan satışa sunuluyor.