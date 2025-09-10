Orta Vadeli Program’da (OVP) yapılan açıklamaya göre, iş-yaşam dengesini sağlamak ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla haftada dört gün mesai sisteminin pilot uygulaması planlanıyor. Hürriyet’in haberine göre, programda yer alan "çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama" ifadesi, bu modelin alt yapısı olarak değerlendirildi.

2026’DA PİLOT UYGULAMA BAŞLAYABİLİR

Pilot uygulamanın 2026 yılında belirli kurum ve kuruluşlarda başlatılması hedefleniyor. Uygulamanın başarılı olması halinde dört günlük mesai modelinin hem kamu hem de özel sektöre yaygınlaştırılması öngörülüyor.

DÜNYADA UYGULANAN MODELLER

Haftada dört gün mesai modeli, Avrupa ve Asya’daki çeşitli ülkelerde test ediliyor.

Polonya : 1 Temmuz 2025’te pilot uygulamaya geçildi. Çalışanlara haftada dört gün 32 saat veya beş gün 35 saat seçenekleri sunuluyor.

İzlanda, Belçika, İspanya, Japonya : Farklı sektörlerde kısa çalışma haftası deneniyor.

Almanya : 2024 yılında 45 şirket dört gün mesai sistemine geçti.

İngiltere: 2023 yılında yapılan araştırmada, çalışan memnuniyetinin arttığı, verimlilikte ise düşüş yaşanmadığı belirlendi.

YUNANİSTAN'DA TASARI HAZIRLANDI

Yunanistan Çalışma Bakanlığı, haftada dört gün 10’ar saatlik çalışmaya imkân tanıyan bir yasa tasarısı hazırladı. 88 maddelik tasarının kamuoyuna açıldığı ve kabul edilmesi halinde ülkede dört günlük mesaiye geçileceği bildirildi.

MODELİN AVANTAJLARI VE TERCİH NEDENLERİ

Dört günlük mesai sisteminin temel avantajları arasında iş-yaşam dengesinin sağlanması, çalışanların işe daha motive başlaması, ulaşım yükünün azalması ve aile ile hobilere daha fazla zaman ayrılması gösteriliyor. Özellikle Y ve Z kuşağı çalışanların bu modele olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Maaş düzenlemeleri konusunda ise ülkeler arasında farklılıklar bulunuyor. Türkiye’de uygulanacak pilot program sayesinde, maaş modeli dahil olmak üzere sistemin tüm yönleriyle şekillenmesi bekleniyor.