Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla birlikte market, kasap, manav gibi satış noktaları ile restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde, işletmelere ait karekodlar tüketicilerin erişimine sunulacak. Tüketiciler bu karekodları, mobil cihazlarına yükledikleri “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden taratarak, işletmenin kayıt bilgilerini ve son denetim tarihini görebilecek.

KAREKOD GÖRSELİ TÜKETİCİNİN GÖRECEĞİ YERE ASILACAK

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitkisel Gıdalar Çalışma Grubu Sorumlusu Çiğdem Kurtar, uygulamanın Haziran 2024’te başlatıldığını ve şu ana kadar gönüllülük esasına göre kullanıldığını belirtti. Kurtar, “Market, kasap gibi satış, restoran, kafe gibi toplu tüketim işletmelerinde uygulama yarından itibaren zorunlu olacak” dedi.

İşletmelerin karekodları, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinden vergi veya T.C. kimlik numaraları ve kayıt numaraları ile ücretsiz olarak oluşturabileceği bildirildi.

KAREKODSIZ İŞLETMELERE PARA CEZASI

Denetimlerde veya şikâyetler üzerine yapılan kontrollerde, karekod sistemine geçmeyen işletmelere idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Çiğdem Kurtar, karekodun tüketicinin görebileceği şekilde asılmasının zorunlu olduğunu ve vatandaşların herhangi bir uyumsuzluk durumunda *“Alo 174 Gıda Hattı”*na bildirimde bulunabileceklerini belirtti.

"EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİNİN KENDİSİ"

Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın temel amacının tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve resmi denetimlerin şeffaflığını artırmak olduğunu ifade etti. Kurtar, “Tüketicilerin, gıdaların güvenilir olduğunu hissetmesi ve işletmenin denetlendiğini bilmesi ciddi bir memnuniyet oluşturuyor” dedi.