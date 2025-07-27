Mehmet Şimşek, Kanal 7 yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin son aylarda iç ve dış şoklara rağmen olumlu döngüye girdiğini söyledi. Brüt döviz rezervlerinin tekrar 170 milyar dolar seviyesine ulaştığını, swap hariç net rezervlerde ise üçte ikilik bir toparlanma yaşandığını belirtti.

FİNANSAL KOŞULLARDA GEVŞEME BAŞLADI

Şimşek, mart ayında yüzde 49 seviyesinde olan finansman maliyetlerinin temmuz ayı itibarıyla yüzde 43 seviyelerine gerilediğini aktararak, finansal koşullarda kademeli bir gevşeme yaşandığını kaydetti.

CDS GERİLEDİ, EKONOMİK GÖSTERGELER MART ORTASINA DÖNDÜ

Ülke risk priminin 380 puandan 280 puan seviyesine düştüğünü dile getiren Şimşek, “Finansal göstergelerin çoğu mart ortasına dönmüş durumda” dedi. Bütçe disiplininin sürdüğünü ve harcama tarafında herhangi bir sapma olmadığını da sözlerine ekledi.

“ENFLASYONDA SAPMA OLMAYACAK”

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 24 ila 29 olarak belirlediğini hatırlatan Şimşek, “Yüzde 29’un altında bir rakamı öngörüyoruz. Bu sene enflasyonda sapma öngörmüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE PROGRAMIMIZIN ÖZÜ”

Şimşek, vatandaşın en büyük gündeminin hayat pahalılığı olduğunu belirterek, “Programımızın özü hayat pahalılığıyla mücadeledir. Enflasyonu kalıcı şekilde indirmek ve vatandaşın alım gücünü arttırmak istiyoruz.” dedi.

Haziran ayında gıda enflasyonunun yüzde 30,2 olduğunu belirten Şimşek, hava koşullarının etkili olmaması durumunda bu oranın yüzde 30’un altında kalabileceğini söyledi. Kira enflasyonunun ise yüzde 83’e gerilediğini belirten Bakan, bu kalemin manşet enflasyonu yukarı çektiğini ifade etti.

“KONUT ARZINI ARTIRARAK FİYATLARDA DENETİM SAĞLANACAK”

Konut sahipliğini artırmak amacıyla arzın genişletileceğini dile getiren Mehmet Şimşek, enflasyonu kalıcı biçimde düşürerek fiyat artışlarının hızını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

KONKORDATO VE KARŞILIKSIZ ÇEK ORANLARI DÜŞÜK SEVİYEDE

Şimşek, konkordato ilan eden firma sayısının haziran sonu itibarıyla 3 bin 72 olduğunu, bu firmaların özel sektör içindeki paylarının yüzde 1’in altında kaldığını aktardı. Karşılıksız çek oranının ise yüzde 2,6 seviyesinde olduğunu, bu oranın 12 yıllık ortalamalara yakın olduğunu söyledi.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ZAMANINDA ALDIK”

Mehmet Şimşek, uluslararası normlara uygun hareket ettiklerini ve panik yapmadan gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak, “Program rüştünü ispatladı. Enflasyon beklentileri iyileşiyor, cari açık kontrol altında, büyüme ılımlı.” şeklinde konuştu.