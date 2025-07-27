Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26 Haziran'dan bu yana çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 33 ilde çıkan yangınların adli soruşturmalara konu olduğunu söyledi.

97 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Soruşturmalar çerçevesinde toplam 97 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Tunç, bu kişilerin eylemlerinin farklı suç tipleri kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

21 KİŞİ TUTUKLANDI, 47 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Şüphelilerden 21'inin tutuklandığını aktaran Yılmaz Tunç, 47 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Bakan Tunç, yapılan işlemlerin devam ettiğini kaydetti.