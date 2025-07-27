Bursa’nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayarak Osmangazi’ye bağlı Avdancık köyüne kadar yayılan orman yangınında gün ağarınca yıkımın boyutu net şekilde ortaya çıktı. Karahıdır ve İğdir mahalleleri ile Avdancık köyündeki çam ormanlarından geriye yalnızca kül ve yanmış ağaç kalıntıları kaldı.

100 HEKTARDAN FAZLA ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yaklaşık 100 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, 485 hanede yaşayan 1765 kişi tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca 1163 personel ve 496 araçla alevlerle mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. İğdir ve Narlıdere köylerinde kaydedilen dron görüntülerinde çam ormanlarının gri renge büründüğü görüldü.

"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Yangının enerjisi düşürüldü. Tam kontrol altına alınmış diyemeyiz. Toplam 1800 kişi yangını söndürmek için sahada. Ankara-Bursa otoyolu açıldı. İnşallah bugün yangını kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ORHANELİ’DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan orman yangını ise yaklaşık 10 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yetkililer, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve tehlike oluşturmadığını bildirdi.

BİR İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Orhaneli’deki yangına müdahale eden 38 yaşındaki itfaiye eri Ramazan Şaşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hastanede hayatını kaybetti. Şaşkın’ın kısa süre önce bacağından ameliyat olduğu, yangın sırasında akciğerine pıhtı attığı bildirildi.

1765 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Bursa Valiliği, Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır Mahallesi’nden 708, İğdir Mahallesi’nden 600, Osmangazi’nin Avdancık Mahallesi’nden ise 457 kişi olmak üzere toplam 1765 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu. Ekipler, gün içinde çıkabilecek yeni alevlenmelere karşı teyakkuz halinde bölgede bulunmayı sürdürüyor.