Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, kadro planlaması kapsamında hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün devre arasında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Genk'ten transfer ettiği 26 yaşındaki Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta, yönetime ayrılmak istediğini iletti.

KATKI BEKLENTİLERİ KARŞILANMADI

Takıma transferinden bu yana 9 maçta forma giyen ve toplamda 626 dakika sahada kalan Cuesta, kendisinden beklenen katkıyı sağlayamadı. Oyuncunun, sarı-kırmızılı ekipten gönderilmesi planlanan isimler arasında yer aldığı, bu sürecin de ayrılık kararını hızlandırdığı aktarıldı.

ESKİ TAKIMINA DÖNMEK İSTİYOR

Fanatik’in haberine göre, Cuesta kariyerine başladığı Kolombiya ekibi Atlético Nacional'a dönmeyi arzuluyor. Oyuncunun, eski kulübüne dönme isteğini yönetimle yaptığı görüşmede açıkça dile getirdiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ 2028’E KADAR SÜRÜYOR

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı savunmacının, transfer döneminde Feyenoord ve Monterrey gibi kulüplerle de adı anıldı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak biliniyor.