Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz Çarşamba günü saat 14.42'de çıkan orman yangını, 4. gününde etkisini sürdürürken söndürme çalışmaları devam ediyor.

RÜZGAR YANGININ YAYILMASINA NEDEN OLDU

Yangın bölgesinde zaman zaman alevler ve duman artış gösterdi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

2 UÇAK, 23 HELİKOPTER, GENİŞ DESTEK

Söndürme çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve çeşitli sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Sahada 2 uçak ve 23 helikopter görev yaparken, yangın yönetimi için özel bir araç da bölgeye konuşlandırıldı.

18 KÖY VE 50 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahallenin de aralarında bulunduğu toplam 18 köy ve 50 mahalle tahliye edildi.

KARABÜK-ANKARA KARA YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yangının şiddeti nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılan Karabük-Ankara kara yolu, Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamayla kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

OVACIK YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çarşamba günü Ovacık ilçesinde çıkan bir diğer orman yangınının ise kontrol altına alındığını duyurdu. Safranbolu’daki yangına ise müdahale sürüyor.