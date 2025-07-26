Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında akşam saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim bölgelerine yaklaşması üzerine güvenlik tedbirleri artırıldı.

BURSA-ANKARA OTOBANI TRAFİĞE KAPATILDI

Yangının büyümesi nedeniyle yetkililer, güvenlik amacıyla Bursa-Ankara otobanının Ankara yönünü geçici olarak trafiğe kapattı. Sürücüler polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

ALEVLER YERLEŞİM ALANLARINA YAKLAŞTI

Henüz çıkış sebebi tespit edilemeyen yangın, ormanlık alanda büyük bir hızla ilerledi. Bölgeden gelen görüntülerde, alevlerin yerleşim yerlerine tehlikeli derecede yaklaştığı görüldü.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar, yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem karadan hem havadan çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bölgedeki bazı mahallelerde tedbir amaçlı tahliye hazırlıkları yapılırken, gelişmeler yakından takip ediliyor.