İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen sağlık mütalaasına dair iddialara yanıt verildi.

1999 TARİHLİ TEŞHİS KAYITLARDA YOK

Adli Tıp Kurumu, 16 Temmuz’da yapılan muayenede, Çalık’ın 1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde akut miyeloid lösemi (AML) M4 teşhisi aldığını söylediğini belirtti. Ancak adli dosyada bu hastalığa dair herhangi bir patoloji raporu ya da tedavi belgesine rastlanmadığı ifade edildi. Kurum açıklamasında, mevcut belgeler ışığında Çalık’ın 26 yıldır aktif lösemi hastalığı bulunmadığı, hastalığın remisyon (gerileme) evresinde olduğu belirtildi.

PATOLOJİ RAPORUNDA TEŞHİS İÇİN YETERSİZLİK VURGUSU

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1 Temmuz tarihli patoloji raporuna göre, blast oranının yüzde 4-5 arasında olduğu; ancak biyopsi örneğinin kemik iliği içermeyen alandan alındığı için teşhis koymada yetersiz bulunduğu açıklandı.

Laboratuvar incelemesinde flow sitometri yönteminde blast oranının yüzde 1-2 olduğu, kemik iliği aspirasyonunda atipik hücreye rastlanmadığı, genetik bulgularda displazi lehine işaret olmadığı aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu, tüm bu bulgular ışığında blast oranını yüzde 3-4 olarak değerlendirdi.

“TAHRİFAT SÖZ KONUSU DEĞİL”

Açıklamada, 1 ve 7 Temmuz tarihli patoloji ve sağlık kurulu raporlarında Çalık’a ait tüm sonuçların eksiksiz şekilde kayda geçirildiği, İhtisas Kurulu’nca düzenlenen mütalaada herhangi bir tahrifatın bulunmadığı vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılı kriterlerine göre AML teşhisi için blast oranının en az yüzde 20 olması gerektiği, Çalık’ta bu oranın bulunmadığına dikkat çekildi.

LÖKOPENİ VE NÖTROPENİ BULGUSU YOK

11 Temmuz tarihli kan sayımında lökosit sayısının 5 bin 660, nötrofil sayısının ise 3 bin 400 olduğu belirtilen açıklamada, lökopeni ya da nötropeniye dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

2008 yılında alınan biyopsi ile mukoepidermoid karsinom teşhisi konulan Çalık’ın bu hastalığı geçirdiği, tedavi sonrası iyileştiği ve 17 yıldır nüks etmediği kaydedildi.

LENFOMA BULGUSU YOK, KAS KAYBI GÖRÜLMEDİ

Açıklamada, adli dosyada lenfoma teşhisini destekleyen bir belgeye rastlanmadığı, 16 Temmuz'daki muayenede kilo kaybı şikayetinde bulunan Çalık’ın beden kitle indeksinin 25,38 olduğu ve belirgin kas kaybı ya da kaşeksi bulgusu bulunmadığı ifade edildi.

DAHA İLERİ TETKİKLER İÇİN HASTANE SEVKİ UYGUN GÖRÜLDÜ

Kemik iliği biyopsisinin teşhis açısından yetersiz olduğuna dikkat çeken Adli Tıp Kurumu, daha hassas değerlendirme için tam teşekküllü bir hastaneye sevkinin uygun olacağı kanaatini bildirdi.

Açıklamada, kuruma dair uzman eksikliği iddialarının da gerçeği yansıtmadığı, mütalaanın iç hastalıkları, hematoloji ve tıbbi onkoloji uzmanlarının görüşleri alınarak hazırlandığı kaydedildi.

Son olarak, istenen tetkiklerin tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirme yapılacağı belirtildi.