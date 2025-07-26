Meclis'te “Terörsüz Türkiye” hedefiyle oluşturulacak Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na partilerin temsilcileri netleşiyor. Milliyetçi Hareket Partisi de bu komisyona katılacak dört ismi açıkladı.

KOMİSYONA GÖNDERİLECEK 4 İSİM BELLİ OLDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Halil Öztürk ile Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Yücel Bulut, komisyona katılacak dört isim olarak belirlendi.

BAHÇELİ’DEN GENİŞ AÇIKLAMA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun önemine dikkat çekerek, bu komisyonun tarih önünde büyük bir sorumluluk taşıdığını belirtti. Bahçeli, “Her partinin katılıp sözünü ve görüşünü paylaşması, demokratik sınırlar çerçevesinde tartışmaların sağduyuyla yapılması ülkemizin geleceği adına altın bir fırsattır” dedi.

Bahçeli açıklamasında Türkiye’nin ulusal güvenlik hassasiyetlerine ve Gazze’deki duruma da geniş yer verdi. Gazze’deki çocukların açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Bahçeli, Birleşmiş Milletler’i pasif kalmakla eleştirdi. “Terör devleti İsrail’in Gazze’ye gıda ve su ulaşımını engellemesi kana susamışlıktır” diyen Bahçeli, “Netanyahu akıttığı kanların hesabını damla damla verecek” ifadesini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VURGUSU

Bahçeli, komisyonun ana gündemlerinden biri olan terörle mücadele konusunda da net mesajlar verdi. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarına karşı duyulan hassasiyetin altını çizen Bahçeli, “Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır” sözleriyle kararlılık vurgusu yaptı.

Açıklamasında CHP’ye de eleştirilerde bulunan Bahçeli, komisyona katılım şartı öne süren muhalefeti, “Terörsüz Türkiye’den duyduğu kaygının eseri” olarak nitelendirdi.

“MHP’NİN DURUŞU NET”

Bahçeli açıklamasını, partisinin duruşunu net şekilde ortaya koyarak sonlandırdı: “Milliyetçi Hareket Partisi tek ses, tek nefes, tek yürek halinde Terörsüz Türkiye’ye inanmakta, önce ülkem ve milletim anlayışıyla barış ve kardeşlik ruhuyla hareket etmektedir.”