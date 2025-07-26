Oyuncu Metin Yıldız, “24 Hafta Sonu” programında yaptığı değerlendirmelerde, mevcut siyasi tabloya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ben Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasının bu ülkeyi yöneteceğine bugünün koşullarında inanmıyorum. İnanmıyorum, başkasının yönetebileceğine ve yönetmeye talip olduğuna dahi inanmıyorum artık, o inancım bitti benim" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Konuşmasında muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde de bulunan Metin Yıldız, ülkedeki zorluklara karşı somut çözümler üretilmediğini öne sürdü. Yıldız, "Muhalefet yapması gereken, ülkeyi nasıl kalkındırırız, nasıl toparlarız, daha iyi nasıl olur diye proje geliştirmesi, proje üretmesi gereken siyasi görüşlerin, fikirlerin, ideolojilerin görüyorum ki çok basit, alelade ve yıllardır hep aynı şeylerin bir tekrarı" şeklinde konuştu.

“AKLIMIZLA OYNUYORSUNUZ”

Son dönemlerde muhalefetin söylemlerinde bir tekrar döngüsüne girildiğini belirten Yıldız, "Son zamanlarda o kadar çok bu tekrar etmeye başladı ki, ben bir yerde dedim ki 'durun siz bizim aklımızla oynuyorsunuz, siz bizi kandırıyorsunuz'" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Metin Yıldız’ın bu açıklamaları, Türkiye’deki mevcut siyasi atmosfere ilişkin bireysel bir değerlendirme olarak dikkat çekti.