İstanbul’da düzenlenen Savunma Sanayii Fuarı’nda, Türkiye ile Endonezya arasında 48 adet milli muharip uçak KAAN’ın satışı için resmi imzalar atıldı. Gerçekleşen anlaşma, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Uzun soluklu bir iş birliğinin en önemli adımlarından biri. Yaptığımız çalışmaların karşılığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyada var olandan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Teslimatların 120 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

İLK DUYURU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN

Satışa yönelik ilk mutabakat, Endonezya’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmayı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak. Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum."

KAAN'IN ÖZELLİKLERİ

Millî imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen KAAN'ın öne çıkan teknik özellikleri şöyle: