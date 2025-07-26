Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda olağanüstü genel kurul için toplanan imzaların sayısını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, kulübe toplam 9 bin 954 imza ulaştı. Bu imzalardan 1.127’si çeşitli gerekçelerle geçersiz sayıldı.

Yetkililer, geçersiz imzaların detaylarını da açıkladı: 280 mükerrer imza, 22 geri çekilen beyanname, 37 kongre üyesi olmayan kişiye ait beyanname, 1.023 geçersiz beyanname ve 124 çift yevmiyeli beyanname tespit edildi. Sonuç olarak 8 bin 468 imzanın geçerli olduğu belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı alınabilmesi için 10 bin 995 geçerli imzaya ihtiyaç olduğunu açıklamıştı. Bu doğrultuda 2 bin 527 imza eksik kaldı.

SAHTE İMZA İDDİALARI SALONDA TANSİYONU YÜKSELTTİ

Toplantı sırasında bazı imzaların, imza sahiplerinden habersiz şekilde verildiği ve sahte imzalar atıldığı yönündeki iddialar gündeme geldi. Bu kapsamda kulübe ulaşan bazı e-postalar salonda katılımcılara gösterilmeye başlandı. Tartışmaların büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ ARASINDA GERGİN DİYALOG

Gerginlik sonrasında Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında kısa süreli bir konuşma gerçekleşti. Ali Koç, yüksek sesle tepkisini dile getiren bir kişiyi işaret ederek, "Bağıran arkadaş dışarı çıksın" dedi. Aziz Yıldırım ise buna karşılık, "Küfür etmedi çıkamaz" diyerek tepki gösterdi.

Kısa süren aranın ardından toplantı kaldığı yerden devam etti.