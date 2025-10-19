2023 yılından bu yana “Türkiye’nin en zengin iş insanı” unvanını elinde bulunduran Murat Ülker, Forbes’un 2025 güncellemesiyle ikinci sıraya geriledi. Listenin yeni birincisi ise Hamdi Ulukaya oldu. ABD merkezli Chobani markasıyla bilinen Ulukaya, kısa süre önce Fenerbahçe Spor Kulübü’ne sponsor olmasıyla da gündeme gelmişti.

SERVETİ 13,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık birikimiyle iş dünyasında dikkat çeken Hamdi Ulukaya, ABD yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler ve çeşitli eyaletlerde açtığı yeni fabrikalar sayesinde gelirini katladı. Şirket hisseleri ve diğer yatırımlarıyla birlikte Ulukaya’nın toplam serveti 13,7 milyar dolara ulaştı.

ÜLKER 5,4 MİLYAR DOLARLA İKİNCİ SIRADA

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5,4 milyar dolarlık servetiyle listenin ikinci sırasında yer aldı. 2023’ten bu yana liderliği elinde tutan Ülker, bu yıl tahtını kaybetti.

KAZANCI ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listenin üçüncü sırasında ise 4,7 milyar dolarlık servetiyle Şaban Cemil Kazancı yer aldı. Kazancı, enerji ve sanayi sektörlerindeki yatırımlarıyla biliniyor.