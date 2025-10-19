Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Burhanettin Duran, Afganistan ile Pakistan arasında varılan ateşkesin, Türkiye ve Katar’ın arabuluculuğunda gerçekleştiğini açıkladı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye ve Katar’ın ara buluculuğunda Afganistan ile Pakistan arasında varılan ateşkes, bölgede barış ve istikrarın sağlanması açısından son derece kıymetlidir” dedi.

DİYALOG VE ORTAK AKIL VURGUSU

Tarafların ortak akıl ve diyalog zemininde buluşmasının önemine dikkat çeken Duran, “Gerginliğin yerini iş birliğine bırakması, bölgesel huzur ve refah için önemli bir adım oldu” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’IN LİDERLİĞİNE ATIF

Burhanettin Duran, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin çatışma bölgelerinde arabuluculuk rolünü sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Duran, “Başta iki kardeş ülke arasında olmak üzere, çatışma ve gerginlik bölgelerinde taraflar arasında karşılıklı güvenin tesisi, ihtilafların giderilerek barışın kalıcı hale gelmesi için desteğimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.