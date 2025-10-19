Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, cezaevi firarisi olduğu belirlenen bir kişi, biri asker olmak üzere iki kişiyi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı. Polisle çıkan çatışmada saldırgan öldürüldü.

SİLAHLI SALDIRIYLA BAŞLADI

Olay, saat 23.00 sıralarında Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nde bir araç gaspı ve silah kullanıldığı yönünde gelen ihbarla başladı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri’nin tabancayla vurularak öldürüldüğünü ve 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin gasbedildiğini belirledi.

KAÇIŞ GÜZERGAHINDA SİVİLLERE SALDIRDI

Gasbettiği araçla kaçan şüpheli Mustafa Emlik, yol üzerindeki Volkan Özalp’i boynundan vurarak yaraladı. Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta bekleyen bir araca ateş etti. Güre yönünde Doğan Can ve Ramazan Özbek’i silahla yaraladı.

İKİNCİ ÖLÜM OLAYI AKÇAY MAHALLESİ’NDE

Akçay Mahallesi’ne geçen Emlik, evinin önünde bulunan Göktuğ Çalık’ı ateş ederek öldürdü. Aynı bölgede Melih Nergis’i yaraladı. Daha sonra Ulu Önder Atatürk Caddesi’nde Rukiye Karakaya’yı da silahla yaraladı.

POLİSLE ÇATIŞMA ÇIKTI

Şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu Edremit ilçe merkezine kadar kovalandı. Burada polisle çatışmaya girdi. Çatışmada polis memurlarından İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı. Saldırgan Mustafa Emlik ise polis tarafından vurularak öldürüldü.

CEZAEVİNDEN KAÇTIĞI BELİRLENDİ

Yedi kişiyi yaralayan Emlik’in, cinayet suçundan hüküm giydiği kapalı cezaevinden açık cezaevine nakledildiği, buradan kaçtığı ve firari olduğu tespit edildi. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Olay yerinde incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, “Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” dedi.