Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi’nin 9. haftasında deplasmanda Polissya ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte teknik direktör Arda Turan’ın takımı, haftayı kayıpsız geçen Kryvbas’ın gerisine düştü.

LİDERLİK KRYVBAS’A GEÇTİ

Kryvbas, elde ettiği galibiyetle puanını 19’a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Shakhtar Donetsk ise 18 puanla ikinci sıraya geriledi.

“BU BİZİM İÇİN SORUN DEĞİL”

Maç sonrasında değerlendirmelerde bulunan Arda Turan, "Sistemimize ve organizasyonumuza bağlı kaldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu bizim için bir sorun değil. Böyle oynarsak puan kaybetme ihtimalimiz var. Önemli olan doğru yolda olmamız. 20 günde 7 maç var, bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, Konferans Ligi’ndeki mücadeleye de devam edeceklerini belirtti.

OCHERETKO SAKATLANDI

Karşılaşma sırasında sakatlık geçiren oyuncusu Oleg Ocheretko hakkında konuşan Turan, "Bacağını görebilseydiniz, yürüyemeyecek kadar ciddi bir sakatlık görürdünüz. İlginç olan bu sakatlık, faul bile sayılmayacak bir pozisyonda gerçekleşti" dedi.

RAKİP TAKIMLA GERGİNLİK

Mücadele sırasında yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Arda Turan, "Polissya teknik direktörüne ve teknik ekibine saygı duyuyorum. Sadece hakemle konuştum, onlarla hiçbir şey konuşmadım. Ama bizim hakkımızda bir şey söylerlerse, biz Shakhtar için buradayız. Oyuncularımı savunurum, antrenörlerimi savunurum. Oyuncularım için her şeyi yapabilirim" ifadelerini kullandı.

Turan, Polissya kulübünün organizasyonuna saygı duyduğunu ancak bazı tutumlarından rahatsızlık duyduğunu da sözlerine ekledi.