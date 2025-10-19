Diyarbakır’da, DEM Parti Gençlik Meclisi tarafından yapılan çağrı üzerine PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşün hedefinde, Sur ilçesindeki "Ben u Sen" burcuna Öcalan posteri asılması yer aldı.

Yürüyüş, Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nden başladı. Havai fişeklerin atıldığı yürüyüşte, yaklaşık 2 kilometre yol kat eden grup, Urfa Kapı mevkisinde polis tarafından durduruldu.

POLİSTEN DAĞILIN UYARISI VE MÜDAHALE

Polis ekipleri, katılımcılara yürüyüşün sona erdiğini ve açıklamalar yapıldıktan sonra dağılmaları gerektiğini bildirdi. Grubun yürüyüşe devam etmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı. Artan tansiyon sonucu polis, kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜNDEN TEPKİ

Yürüyüş sonrası ilk siyasi tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Çelik, söz konusu yürüyüşü “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik bir sabotaj girişimi olarak nitelendirdi.

“SİYASETİ ZEHİRLEME TEŞEBBÜSÜ”

Çelik açıklamasında, "Siyasi fikir ifade etmekle, siyaseti ve demokrasiyi zehirlemek aynı şey değildir" ifadelerini kullandı. Devletin niteliklerine ve milletin değerlerine yönelik hakaretlerin, siyasi tartışma olarak görülemeyeceğini belirtti.

“ATATÜRK’E HAKARET KABUL EDİLEMEZ”

Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve İstiklal Mücadelesi’nin değerlerine hakaret içeren dilin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. "Bu zehirli yaklaşımları ve 'yalan siyaseti'ni lanetliyoruz" dedi.

“SÜRECE SUİKAST GİRİŞİMİ BEYHUDEDİR”

“Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik girişimlerin millet iradesi ve hukuk önünde cevabını alacağını belirten Çelik, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin liderliğinde yürütüldüğünü ifade etti. "Bu sürecin istismar edilmesine asla müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİ ENGELLENEMEZ”

Çelik, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yüründüğünü vurgulayarak, her türlü provokasyon girişimine karşı toplumsal sağduyunun galip geleceğini belirtti. "Siyasi sağduyumuz, toplumsal basiretimiz ve kardeşlik mayamız, her türlü kötülük projesini mağlup edecektir" dedi.