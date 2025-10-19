İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Paramount Otel soruşturması" olarak bilinen dosyada yeni gelişmeler yaşandı. Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil, Melike Yüksel, Sinan Görkem Gökçe, Şaban Kayıkçı ve Alpan Keskin hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, İKİSİ EV HAPSİNDE

Gözaltına alınan beş şüpheliden Cihan Ekşioğlu, Çağlar Şendil ve Sinan Görkem Gökçe adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan bu üç ismin yanı sıra Şaban Kayıkçı ve Melike Yüksel ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN ODAĞINDAKİ OLAYLAR

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Ufuk Turizm İşletmeleri San. Tic. AŞ adlı müşteki şirketin haciz durumundan yararlanarak şirketi borçlandırdığı ve bu borcu faizle tekrar şirkete verdiği belirlendi. Aynı zamanda, şirketin üst hakkına sahip olduğu Muğla Bodrum'daki The Plaza Bodrum Otelin de üst hakkının devralındığı ve bu otelin Cihan Ekşioğlu ile Şaban Kayıkçı tarafından işletildiği tespit edildi.

KAYYUM ATANDI, MALLARA EL KONULDU

Şaban Kayıkçı'nın yetkilisi olduğu The Plaza Bodrum Otel ile Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'deki ortaklık payına el konuldu. Ayrıca Bodrum Otel İşletmeleri AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

PEKER'İN İDDİALARI YENİDEN GÜNDEMDE

"Paramount Oteli'ne çökülmesi" iddiaları, suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve halen yurt dışında bulunan Sedat Peker tarafından 2021 yılında gündeme getirilmişti. Peker, Cihan Ekşioğlu'nun otele "çökme" sürecinde bölgeye "tank" benzeri bir araçla geldiğini ileri sürmüştü. Söz konusu iddialar uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.