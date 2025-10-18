DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu’nda kullandığı “gencecik cesetler” ifadesiyle ilgili açıklama yaparak, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve sehven söylendiğini belirterek özür diledi.

TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışma sırasında kullandığı “gencecik cesetler” ifadesine de değinen Koçyiğit, bu sözün yanlış bir ifade olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

“O anki tartışmanın hararetiyle, cenaze demem gerekirken yanlışlıkla ‘ceset’ kelimesi ağzımdan çıktı. Video izlendiğinde de gürültü ve karışıklık içinde söylendiği görülüyor. Bu söz nedeniyle incinen herkesten samimiyetle özür diliyorum. Asla bir hakaret kastım yoktu.”

Koçyiğit, açıklamasının devamında, konuşmasının genel anlamda ölümün kutsallaştırılmaması ve yaşamın önemine vurgu yapan bir çerçevede olduğunu ifade etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Partili Koçyiğit'in şehitler için sarf ettiği "gencecik cesetler" ifadesine de çok sert tepki göstermişti.