Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

DEM Parti heyetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir de hazır bulundu.

KOMİSYON VE BARIŞ SÜRECİ GÜNDEMDEYDİ

Görüşmenin ardından açıklama yapan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, yaklaşık bir saat süren toplantıda önemli başlıkların ele alındığını ifade etti.

"Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyeti ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. 1 saati aşkın görüşme sürecimizde önemli değerlendirmeler yaptık. Barış sürecinin ve devam eden silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar, aynı zamanda Meclis'te kurulacak olan komisyon ve bu komisyondan beklentileri detaylıca değerlendirdik" dedi.

Buldan, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile tüm parti grup başkanvekillerinin katılacağı toplantının da görüşmede gündeme geldiğini belirtti.

"Bu buluşmanın önemini de değerlendirdik. Çünkü her partinin komisyona yönelik farklı önerileri ve beklentileri var" ifadesini kullanan Buldan, CHP lideri Özgür Özel’in barış sürecine verdiği katkıların önemine de dikkat çekti.

"Açıkçası Sayın Özgür Özel'in barış meselesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların kıymetli olduğunu ifade ettik. Ve Sayın Özel'in bu barış sürecine de aynı şekilde destek vereceğini öğrendik. Yarın önemli bir gün, buradan çıkacak sonuçları bekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

DEM PARTİ HEYETİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

DEM Parti heyeti, siyasi temasları kapsamında 16 Temmuz'da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmeler gerçekleştirmişti. Heyetin temasları, Meclis’te kurulması planlanan yeni komisyon çalışmaları çerçevesinde devam ediyor.